

القاهرة ـ خديجة حمودة



أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره وشكره لرئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.



كما تمنى الرئيس السيسي ـ في اتصال هاتفي أجراه مع أناستاسيادس ـ عن أطيب التمنيات له بموفور الصحة ودوام التوفيق.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيس القبرصي المنتهية ولايته أعرب عن امتنانه الكبير للرئيس السيسي لهذه اللفتة الكريمة، مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس السيسي في إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية.



وأكد أناستاسيادس، خلال الاتصال، التزام قبرص الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خريستودوليدس.