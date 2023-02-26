أقامت (الرابطة الفرنسية للمحاربين القدامى في حرب الخليج) اليوم السبت مراسم عسكرية رمزية لإحياء الذكرى ال32 لتحرير الكويت بحضور ممثلين عن سفارة الكويت.



وأقامت الرابطة الفرنسية المراسم العسكرية في ساحة (قوس النصر) أمام شعلة الجندي المجهول الشهيرة حيث رفعت الأعلام الكويتية والفرنسية.



وحضر المراسم عدد من المسؤولين العسكريين منهم ممثلون عن الاتحاد الوطني للمحاربين القدامى للعمليات العسكرية الخارجية الجنرال جان رايد وكريستوف لوفيت.



وحضر عن سفارة دولة الكويت لدى فرنسا الملحق الدبلوماسي حامد الخبيزي والملحق الدبلوماسي هدى الخضر.