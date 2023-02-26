محمد الجلاهمة - احمد خميس



قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بزيارة تفقّدية إلى منفذ جمارك النويصيب.



وكان في استقباله مدير منفذ جمارك النويصيب سامي الشرف، حيث قام الفهد بافتتاح مهجع للموظفين، وتفقّد سير العمل بالمنفذ، واطلع على آلية تسهيل إجراءات الدخول والخروج للمسافرين.

وتأتي تلك الزيارة ضمن خطة لزيارة جميع المنافذ الجمركية بالبلاد.

هذا، وفي إحصائية جمركية فإنه في يوم 23/2/2023، وصل عدد المركبات القادمة إلى البلاد لـ 6849، والمركبات المغادرة 11783،

وفي يوم 24/2/2023، كان عدد المركبات القادمة 5719، والمركبات المغادرة 9376،.