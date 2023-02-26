الخالد يتابع الخطة الأمنية والمرورية للاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 ليوم التحرير

محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص



أكدت وزارة الداخلية ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد يتابع الخطة الأمنية والمرورية للاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني ال ٦٢ والذكرى ال ٣٢ ليوم التحرير .



وتم وبث مقطع يوضح جهود الوزارة في تأمين الاحتفالات .

من جهة اخرى، حددت الادارة العامة للمرور طريقة الانتقال الى موقع احتفالات الالعاب النارية بأبراج الكويت بعد غد الثلاثاء. ولفتت الى انه سيتم اغلاق شارع الخليج العربي من تقاطع الخليج مع خالد المرزوق - الدائري الثاني الى تقاطع السفاره البريطانية

الخليج مع شارع جاسم البحر بالاتجاهين بعد غد

من الساعه 5:30 حتى نهاية الاحتفال .



وسيتم نقل الجمهور عن طريق الحافلات من النقاط التالية :

* مواقف سوق شرق

* مواقف مجمع الوزارات

* ساحه ترابية مقابل مجمع الاوقاف

* ساحه ترابية مقابل مخفر شرق

* مواقف المعاهد - حولي

* موقف حولي بارك

* موقف نادي اليخوت

* مواقف المطاعم الواجهه البحرية.