العجمي: الحرص على مشاركة الأبناء بكل الاحتفالات والأعياد وأنشطة داخلية وخارجية بمشاركة عدة جهات

بشرى شعبان



كشف مدير ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.خالد العجمي في تصريح لـ"الأنباء" ان الادارة تحرص على مشاركة الابناء في كافة المناسبات والاعياد، وقد اعدت لمناسبة الاعياد الوطنية برنامجا خاصا بهذه المناسبة، تضمنت العديد من الانشطة الداخلية والخارجية منها حضور مسرحية للاطفال على مسرح جمعية الاصلاح الاجتماعي الى جانب حفل مركزي في الادارة برعاية وحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي وعدد من مدراء الادارات وموظفي القطاع.



واضاف العجمي: كما قامت الادارة بحجز مخيم لأبناء دار الاطفال والبيت الآمن، وتوفير ملابس الاعياد الوطنية للأبناء بالتنسيق مع الجهات التطوعية، كما تم حجز استديو تصوير للأبناء في كافة الدور بمناسبة الاعياد الوطنية، الى جانب توفير هدايا متنوعة وتوزيعها على الأبناء في كافة الدور الايوائية بالتنسيق مع الشركات.



واشار العجمي الى قيام مجموعة من جمعيات النفع العام بتقديم هدايا وبرامج ترفيهية متنوعة لأبناء دار الأطفال بمناسبة الأعياد الوطنية، كما نظمت الادارة برنامجا ثقافيا وترفيهيا لابناء دار الاطفال، الى جانب دعوة ابناء دار من فريق الطيور الناطقة لحضور فعاليات العيد الوطني بمخيم الدفاع.



وقام الجهاز الفني والاشرافي العامل بدار الأطفال بتنظيم حفل العيد الوطني للأبناء لمشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة تخللها فقره شعبيه ومتنوعة.



وأوضح العجمي أن الادارة نظمت احتفالها السنوي بالاعياد الوطنية بمشاركة العديد من الجهات التطوعية والشركات الداعمة تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالانابة حمد الخالدي، وقد أعدت مجموعة من المتطوعات برنامجا ترفيهيا لدار الطفولة.



كما تم تنظيم رحلة لابناء دار الاطفال الى محمية باب دكاله، وايضا تم حجز مخيم لابناء دار الطفولة بمنتزه الجوهرة، الى جانب دعوة ابناء من الدور الايوائية لحضور السيرك "أليس في بلاد العجائب" المقام على ارض المعارض بمشرف.