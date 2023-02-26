في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال منتخبنا الوطني والنادي البحري الرياضي الكويتي في الدراجات المائية، وفي إنجاز دولي كبير جاء ليتزامن مع أفراح الكويت بأعيادها الوطنية، حقق بطل أبطال العالم والحاصل على موسوعة غينيس للأرقام القياسية محمد إبراهيم بوربيع على كأس المركز الأول لفئة كبار المحترفين (Pro Runabout GP) في بطولة قطر الدولية للدراجات المائية (الجائزة الكبرى) التي نظمها نادي الدوحة للرياضات البحرية بمشاركة 70 متسابقا، ووسط تنافس دولي ساخن وتنظيم رائع، حقق البطل العالمي وبطل بطولة ملك تايلند وصاحب أول لقب لبطل كأس بطل آسيا للدراجات المائية محمد جاسم الباز كأس المركز الثاني في نفس الفئة، فيما حقق البطل العالمي سالم المطوع كأس المركز الثالث في فئة الواقف لكبار محترفين (Pro Ski GP)، ولم يحالف الحظ بقية أبطال المنتخب فيصل بوربيع وفهد الريس وعبدالعزيز مطر في تحقيق نتائج متقدمة.

وأهدى بوربيع هذا الإنجاز الدولي الكبير إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى الكويت عامة حكومة وشعبا، مشيرا إلى انه ما يعزز مشاعر الفرحة والاعتزاز، تحقيق البطولة في ظل احتفالات كويتنا الغالية بأعيادها الوطنية، فيما عبر عن شكره للأشقاء في دولة قطر ولنادي الدوحة للرياضات البحرية على حفاوة الاستقبال وتسهيل كل الأمور لمشاركة المنتخب الكويتي على وجه الخصوص، وعلى التنظيم الرائع والمكتمل للبطولة، كما وجه شكره للهيئة العامة للرياضة وللنادي البحري الرياضي الكويتي على ما تم تقديمه من دعم ورعاية وتسهيلات.