بيروت ـ يوسف دياب ـ خلدون قواص

شيّعت منطقة عكار في شمال لبنان الشيخ أحمد شعيب الرفاعي الذي خطف وقتل غدرا إثر «خلافات شخصية» على حد وصف بعض المصادر. وأقيمت مراسم التشييع في مسقط رأسه بلدة القرقف التي لفها الحزن والغضب، بمشاركة المرجعيات الدينية والسياسية في المنطقة، وسط اجراءات أمنية مشددة فرضها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تحسبا لردات فعل انتقامية.

وعثرت القوى الأمنية على جثة الشيخ المغدور صباح الأحد في منطقة المنية، قرب نهر البارد، بعد ساعات طويلة من عمليات البحث، حيث دفن الجناة الجثة في حفرة بلغ عمقها ثلاثة أمتار وجرت الاستعانة بجرافة لإخراجها.

وأفاد مصدر أمني بأن «عدد الموقوفين المتورطين في الجريمة بلغ نحو ستة أشخاص، أبرزهم رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي ونجلاه محمد وعلي». وأكد المصدر لـ«الأنباء» أن «هناك ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في الجريمة ومتوارين عن الأنظار مازال البحث جاريا عنهم». وأشار إلى أن الجريمة «حصلت بدافع الانتقام الشخصي بسبب خلافات قديمة بين رئيس البلدية الموقوف والشيخ الضحية الذي كان يتهمه بسرقة أموال البلدية والاثراء غير المشروع وقدم دعاوى ضده أمام القضاء ولدى وزارة الداخلية»، لافتا إلى أن المغدور «كان تلقى قبل أشهر من خطفه وتصفيته تهديدات مباشرة من رئيس البلدية واولاده».

وأمام الوفود الرسمية والشعبية التي أمت بيت الضحية للمشاركة بالتشييع، أعلن عم الضحية الشيخ أحمد عبد الواحد الرفاعي، أن العائلة «تستقبل التعازي ليوم واحد فقط». وقال «عزاؤنا الوحيد أن يجري إعدام القتلة في ساحة البلدة وأمام الناس، وإلا نحن سنأخذ حقنا بيدنا».

من جهته، أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان خطف الشيخ الرفاعي وقتله، حادث مفجع ومؤلم وجريمة مروعة، وهذا امر محرم شرعا، لا يمت الى القيم الأخلاقية والإنسانية. وشدد على أن كرامة العلماء ستبقى مصانة. واضاف «لن نسمح لاحد النيل من العلماء مهما كان الخلاف إلا تحت القانون بالتعاون مع دار الفتوى الحريصة على علمائها وعلى سلامة وامن المجتمع اللبناني». ودعا أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى الإسراع في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة ومعاقبة الفاعل وإنزال القصاص العادل بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء.

وقال المفتي دريان في بيان له: لنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها المعنية بمعالجة آثار وتداعيات هذه الجريمة، وندعو كل المواطنين للالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وكان مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار نعى الشيخ الرفاعي بعد العثور على الجثة، قائلا: تلقينا نبأ استشهاد الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، بعد اختفائه لعدة أيام.