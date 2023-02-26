محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

قالت وزارة الداخلية ممثلة في الإعلام الأمني:

انه سيتم ‏ اغلاق جزئي لشارع الخليج العربي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري بمناسبة الاحتفالات الخاصة بالالعاب النارية من الساعة 5.30 مساء وحتى انتهاء الفعالية وذلك من تقاطع خالد المرزوق مع شارع الخليج العربي حتي تقاطع السفارة البريطانية .

واضافت انه تم تحديد مواقع للتوجه الى موقع الاحتفالات اذا سيتم نقل الجمهور عن طريق الحافلات من النقاط التالية:

* مواقف سوق شرق

* مواقف مجمع الوزارات

* ساحه ترابية مقابل مجمع الاوقاف

* ساحه ترابية مقابل مخفر شرق

* مواقف المعاهد - حولي

* موقف حولي بارك

* موقف نادي اليخوت

* مواقف المطاعم الواجهة البحرية .