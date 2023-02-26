الياسين: تغير المناخ والتراجع البيئي في العالم ككل أثرا بشكل كبير على التنوع البيولوجي

أكد أمين سر مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية محمد الياسين حرص الكويت على التحول الرقمي واستدامة البيئة وتشجيع المبادرات والمشاريع التي تهدف الى تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية.

جاء ذلك في تصريح للياسين لـ«كونا» على هامش مشاركته في فعاليات الاحتفال بـ «اليوم العربي للاستدامة» الذي تنظمه جامعة الدول العربية تحت شعار «رواد الاستدامة في المنطقة العربية».

وقال الياسين: إن «الكويت تنظر إلى هذه القضية بعين الأهمية بما يؤثر بشكل كبير على حياة الجميع»، مؤكدا حرص البلاد على دعم جميع المشاريع والمبادرات التي تهدف الى التنمية المستدامة.

واستعرض أنشطة الجمعية التي عقدت في ديسمبر 2022 مؤتمرا بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وتحت رعايتها بعنوان «كويت الاستدامة» والذي جرت خلاله مناقشة عدة مواضيع أهمها «التنوع البيولوجي مشروع السلطتين» و«التنوع البيولوجي بين الواقع والمأمول» و«التنوع البيولوجي خطة وطن» و«الاستدامة ومستقبل الأجيال المقبلة».

واشار إلى عقد عدة مؤتمرات حول التنمية المستدامة في ظل مساهمات كبيرة من جانب القطاع الخاص من خلال إعادة التدوير وتشجيع التخطيط في الكويت، مؤكدا حرص جمعية العلاقات العامة على إبراز دور المواطنين الكويتيين وتكريمهم ودعمهم في مشاريع الاستدامة.

ولفت كذلك الى دور الجمعية في عمل حملات توعوية اعلامية وثقافية بالتعاون مع الجهات الحكومية لإبراز مفهوم استدامة التنمية والتحفيز على إطلاق المشروعات والافكار التي تهدف الى التنمية المستدامة في الكويت.

وشدد الياسين على أهمية ايجاد ثقافة استدامية في المجتمع وتعزيز دور الادراك لدى كل فرد في تقليل الاستهلاك وتطبيق الترشيد والتحول الرقمي واعادة التدوير وغيرها من الممارسات المستدامة التي تسهم في الحد من آثار تغير المناخ وفقا لخطة الأمم المتحدة 2030 بهذا الشأن.

وقال ان تغير المناخ والتراجع البيئي في العالم ككل أثرا بشكل كبير على التنوع البيولوجي الذي يحافظ على استمرارية الحياة واستدامتها، مبينا أن هذا الامر «يتطلب تحركا خليجيا وعربيا وعالميا لحل مثل هذه القضايا والانهيار البيئي».

وأوضح الياسين أنه من هذا المنطلق يتم وضع استراتيجيات لمواجهة هذا الخطر وفقا لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تهدف الى استدامة الحياة، مؤكدا أهمية مثل هذه الاحتفالات التي تهدف الى توعية مفهوم الاستدامة وإبراز دور الدول العربية ومنجزاتها في تحقيق هذه الأهداف من أجل رفاهة الشعوب العربية، كما ان مثل هذه الاحتفالات تلقي الضوء على أهداف التنمية المستدامة وغايتها وسبل ايجاد مناخ عالمي عربي داعم.