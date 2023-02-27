استمر نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر امس بجولة تفقدية على نقاط قوة الإطفاء العام المكلفة بتأمين الاحتفالات الوطنية في مختلف مناطق البلاد.

‏ونقل اللواء جمال بدر ناصر تحيات رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد لفرق الإطفاء مؤكدا أن تواجدهم لتأمين الاحتفالات الوطنية محل تقدير واهتمام .

‏كما تأكد اللواء جمال بدر ناصر من فعالية تطبيق الخطة الموضوعة من قبل قوة الإطفاء العام لتأمين البلاد من الأخطار المحتملة التي قد تقع جراء الازدحامات المرورية والبشرية.

ورافق اللواء جمال بدر ناصر في جولته مدير ادارة العمليات المركزية العميد سعد طه ياسين.