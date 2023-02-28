

أعلنت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالانابة والوكيل المساعد لشؤون العمل الاحصائي منية القبندي عن مشاركة الادارة في أعمال اجتماع الدورة 54 للجنة الاحصائية للأمم المتحدة بنيويورك ممثلة للكويت.



وقالت القبندي لـ «كونا» إن الاجتماع سيستمر حتى الثالث من مارس المقبل بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي إلى جانب رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية في مختلف دول الأعضاء بالأمم المتحدة.



وأكدت أهمية المشاركة الفعالة في أعمال الدورة عبر توجيه القطاعات والإدارات المعنية في «الاحصاء» بدراسة ومراجعة كل وثائق الموضوعات التي ستتم مناقشتها بأعمال الدورة المطروحة للنقاش واتخاذ القرار فضلا عن الاطلاع على أحدث التوصيات والتقارير الدولية بمختلف مجالات العمل الإحصائي.



وأضافت أن مشاركة الكويت بأعمال هذه الدورة تختلف عن المشاركات السابقة، حيث تم انتخاب الكويت لعضوية اللجنة الإحصائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعة للأمم المتحدة عن الفترة (2020 - 2023) بعد فوزها بأحد المقعدين المخصصين لمجموعة دول آسيا والباسيفيك.



وذكرت أن الكويت ستشارك في انتخاب أعضاء المكتب وفقا للمادة 15 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينة أن أعمال هذه الدورة ستركز على مجموعة من الموضوعات المهمة مثل الإحصاءات الاجتماعية واستقصاءات الأسر المعيشية والإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية وغيرها.



وبينت أن الوفد سيشارك على هامش أعمال الدورة في مجموعة من الاجتماعات الرسمية مثل اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) واجتماع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الإسلامي والاجتماع مع رؤساء وممثلي بعض وفود المراكز الاحصائية للدول الخليجية والعربية.



ولفتت إلى مشاركة «الاحصاء» خلال الشهرين الماضين في مجموعة من اللقاءات الجانبية على هامش اجتماعات مع مجموعة من المنظمات الدولية حول القضايا التي تخدم تطوير العمل الإحصائي مثل المراجعة الشاملة لعام 2025 لإطار المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة والمبادئ والمعايير والجدول ‏الزمني والدروس من عام 2020 والاستراتيجيات لعام 2025.‏



وأفادت بأن اللجنة الإحصائية أعلى هيئة في النظام الإحصائي العالمي وتضم في عضويتها كبار الإحصائيين من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حيث تعنى بوضع المعايير الإحصائية وتطوير المفاهيم والأساليب وتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي.