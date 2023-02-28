

أسامة دياب



بحثت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى سونمز فكرة إقامة مدينة باسم الكويت في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر مع رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د.ناصر العجمي وممثلي عدد من المؤسسات الخيرية في البلاد.



وأعربت السفيرة سونمز عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الكويت حكومة وشعبا، مؤكدة أن التضامن الكويتي مع الشعب التركي جراء الزلزال يتعدى العلاقات العادية إلى الأخوية، وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال الجسر الجوي الذي أمرت به القيادة السياسية الكويتية منذ اللحظات الأولى، إضافة إلى الهبة الشعبية من خلال التبرعات.



وأشارت سونمز إلى أن بعض الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في تركيا عرضوا على المتضررين من جراء الزلزال استخدامها مجانا، وهو ما يؤكد أنهم شعب معطاء بطبعه.



من جانبه، أعرب رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د.ناصر العجمي عن خالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال المدمر، الذي أفجعنا جميعا، داعيا الله لهم بالرحمة ولذويهم الصبر والسلوان، لافتا إلى أنه بحث والسفيرة التركية وممثلي الجمعيات والمبرات الخيرية عددا من المواضيع التي تهتم بالاحتياجات المهمة للمتضررين في الوقت الحالي.



وأضاف أن أهل الكويت سطروا خلال الحملة الوطنية الشعبية «الكويت بجانبكم» التي نفذتها وزارة الشؤون ملحمة إنسانية جميلة، أسفرت عن جمع نحو 21 مليون دينار، فضلا عن التبرعات العينية التي تدفقت على الجمعيات والمبرات الخيرية، وهم بذلك يقتدون بأميرهم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الذي أمر ومنذ اللحظات الأولى من حدوث الفاجعة بتوجيه كل الدعم للمتضررين.