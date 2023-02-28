أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن توزيع مساعدات عينية من (بطانيات) وخيم ومواد غذائية على ألف أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا أخيرا.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح أمس لـ «كونا» إن توزيع المساعدات العينية تم بالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر القطري، مضيفا أنه سيتم توزيع 35 طنا من المساعدات الإنسانية على مدى يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.



من جانبه، أشاد الأمين العام للهلال الأحمر التركي يوسف صايغلي في تصريح مماثل لـ «كونا» بدور الكويت الإنساني والإغاثي منذ بداية الزلزال وحتى اليوم وبدور متطوعي جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذين حضروا منذ اليوم الثاني للزلزال.



وأضاف أن الهلال الأحمر التركي يقوم بتوزيع مليونين ونصف المليون وجبة يوميا على المتضررين من الزلزال في 11 ولاية، مبينا ان ذلك يأتي بمساعدات الدول الصديقة وعلى رأسها دولة الكويت مما يخفف الآثار المترتبة على المتضررين من الزلزال.



وضرب في الـ 6 من فبراير الجاري زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.