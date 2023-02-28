رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العيد الوطني الـ 62 وذكرى التحرير الـ 32.



وأكد البديوي أن هاتين المناسبتين لهما مكانة خاصة وغالية على أبناء الكويت ودول مجلس التعاون لكونهما تشهدان وتسجلان أمجاد وإنجازات الشعب الكويتي الطموح في ظل قيادته الرشيدة والتي سطرت أعظم قصص الكفاح والصبر والإخلاص لبناء وطن متميز وعصري وشامخ في مختلف المجالات محققين بذلك عنوانا لمرحلة مزدهرة في تاريخ الكويت الزاهر.



وقال البديوي «إننا نفخر ونحن نعيش في خضم هذه الأيام المباركة المليئة بالفرح والأمجاد والاعتزاز لنستلهم العبر من التضحيات الجليلة التي قدمها الشعب الكويتي بجميع مكوناته وأطيافه منذ تاريخ الآباء والأجداد الذين توجوا عملهم بالاستقلال وإرساء الدستور والديموقراطية».



وأعرب البديوي عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به الكويت في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.



ودعا البديوي المولى عز وجل أن يحفظ ويسبغ على الشعب الكويتي وقيادته الرشيدة موفور الصحة والسعادة وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والرخاء على دول مجلس التعاون بقيادة قادة دول المجلس.