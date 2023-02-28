

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف مطلق العتيبي حرص الكويت على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالي الكهرباء والطاقة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به العتيبي لـ«كونا» على هامش أعمال الاجتماع الأول للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء المكونة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء لإطلاق برنامج «المشاركة في المعرفة» المقدم الى اللجنتين بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.



وقال العتيبي (رئيس وفد الكويت الى الاجتماع) ان «السوق العربية المشتركة والمفتوحة للكهرباء تتيح للكويت والدول العربية الأخرى تبادل تجارة الطاقة خاصة ونحن مقبلون على عصر الطاقة المتجددة».



وأوضح أنه في بعض الأوقات يكون لدى بعض الدول «فائض من الطاقة»، مبينا أن السوق المشتركة ستساهم في تسهيل تداول الطاقة في بعض المواسم بين الدول العربية أو مع دول أجنبية اخرى سواء في أوروبا أو آسيا.



وأشار في هذا الصدد الى الربط الخليجي للكهرباء حيث تتبادل الكويت الطاقة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أهمية هذا الأمر في توفير الطاقة وزيادة الروابط الأخوية.



ولفت العتيبي إلى أنه ومن خلال انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء «ستتمكن الكويت من تبادل الطاقة والكهرباء مع أقصى نقطة في العالم العربي سواء المغرب أو موريتانيا من خلال شبكات الربط الكهربائي».



ولفت الى أن هناك فرقا بين الربط الكهربائي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، مبينا أن الربط الكهربائي خاص بأصول شبكات الربط الكهربائي سواء القائم منها أو الجديد أما السوق العربية فهي «بورصة لأسعار الكهرباء تتيح شراء الطاقة من دولة بسعر رخيص وتوفير استهلاك الوقود الذي ترتفع أسعاره عالميا».