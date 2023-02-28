

أعلن رئيس نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي، عن تنظيم بطولة الكويت الدولية للدراجات المائية على شاطئ «مارينا كريسنت» 4 مارس المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة.



وقال الزنكي إنه تم تخصيص جوائز مالية قيمة للمتسابقين في 6 فئات مختلفة، مشيرا الى أن هناك لقاءا تنويريا يسبق البطولة يتخلله فتح باب الأسئلة عن اللوائح والقوانين المتعلقة في الرياضات البحرية عبر برنامج زووم، ومضيفا أن الفحص الفني والتسجيل سيكونان قبل انطلاق البطولة 3 مارس.



وذكر الزنكي أن تفاصيل الجدول الزمني للشوطين الأول والثاني لكل فئة والأعلام والإشارات المستخدمة للأمن والسلامة تم الإعلان عنها بحساب النادي في إنستغرام.



من جهة أخرى، هنأ الزنكي متسابقي نادي الرياضات البحرية المشاركين في منافسات الجولة الأولى لبطولة الإمارات الدولية للموتيسيرف، مشيرا إلى أن مبارك الفاضل حقق المركز الأول في فئة تشالنجر وعبدالرزاق البغلي المركز الثالث في الفئة نفسها، كما حقق فارس رمضان المركز الثالث في فئة جونيور.