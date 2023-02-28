

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن لاعب الوسط بول بوغبا قد يعود بعد فترة غياب طويلة إلى الملاعب في مواجهة تورينو غدا الثلاثاء بعد تعافيه من عدة إصابات.



وخضع الدولي الفرنسي لجراحة في غضروف الركبة في سبتمبر وغاب عن كأس العالم في قطر مع المنتخب الوطني.



والمرة الوحيدة التي كان فيها بوغبا ضمن التشكيلة هذا الموسم كانت كبديل لم يستخدم في الخسارة 2-0 أمام مونزا في 29 يناير.



وأبلغ أليغري الصحافيين «سيتم استدعاء بوغبا لمباراة القمة وسيلعب إذا لزم الأمر. لم يحصل على فرصة لخوض الكثير من دقائق اللعب لكنه جاهز بما يكفي».



«تحدثت إليه كما أفعل مع باقي اللاعبين. يجب أن يفهم أننا في مرحلة مهمة من الموسم. يجب أن تكون لديه الدوافع لتقديم أفضل ما عنده».



وأضاف أليغري أن المهاجم فيدريكو كييزا الذي تعرض لإصابات داخل وخارج الملعب هذا الموسم عاد أيضا إلى التدريبات بعد غيابه عن المباريات الأخيرة.