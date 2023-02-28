عبد العزيز الفضلي



قلَّد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات وسام وقلادة العطاء ذي الوشاح للقائد ابراهيم البغلي تقديرا لدوره في دعم الحركة الكشفية، كما تم منح رئيس المنظمة الكشفية العربية رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي قلادة ووسام الاستحقاق.



جاء ذلك خلال حفل افتتاح ملتقى الكويت الوطني لرواد الكشافة والمرشدات العرب برعاية رئيس مجلس ادارة مبرة البغلي للابن البار ابراهيم البغلي اليوم السبت وتنظمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.



كما حصلت الرائدة أبرار البلوشي على وسام «الهدهد» للتميز الكشفي كأول رائدة عربية والقائد بلال العلي على قلادة الكشاف العربي تقديرا لجهودهما في خدمة الحركة الكشفية على المستوى العربي.



وقال رائد البغلي، في كلمة ألقاها نيابة عن راعي الملتقى، ان العطاء المستمر والعمل التطوعي المجتمعي والانساني المتميز الذي لم ينضب لرواد ورائدات العمل الكشفي في الكويت والوطن العربي يرسخ الأسس والمبادئ السامية للحركة الكشفية العالمية.



وأشار الى ان مبرة ابراهيم البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل بار بولديه او ولي امره او احد اقاربه او وطنه ومجتمعه او يقوم على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة.



ولفت الى ان ذلك يتم عبر تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع.



وقال البغلي انه تم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة وبرامج من خلال تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار لمدة 16 سنة شملت العديد من المجالات الفكرية والادبية والفنية والنوعية التي تهم أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والطلابي والخيري والكشفي والتطوعي والإنساني.



من جانبه، تقدم رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات فتحي فرغلي بخالص التهاني والتبريكات لدولة الكويت حكومة وشعبا بأعيادها الوطنية داعيا الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.



بدوره، هنأ رئيس الاتحاد اللبناني لرواد الكشافة في لبنان د.فؤاد فليفل، في كلمته نيابة عن المشاركين، صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأهل الكويت جميعا بالأعياد الوطنية، متمنيا مزيدا من الازدهار والتقدم والرخاء.



ولفت الى ان عيد الكويت هو عيد أمة مشرقة تاريخها ويداها ممدودتان دائما لطرق الخير والسلام بين أشقائها العرب، معبرا عن الشكر والامتنان للكويت المعطاءة لاستضافتها هذه اللقاءات الكشفية العربية التي ترسخ مبادئ وأسس الحركة الكشفية.



وقال: نحن نعول على المشاركين في هذا الملتقى للمضي قدما بالاتحاد بخطوات ثابتة في سبيل تحقيق أهداف الحركة الكشفية والرقي والتقدم لما فيه الخير لرواد الحركة الكشفية العربية.



واشاد بالجهود المبذولة لتأسيس روابط لرواد الكشافة والمرشدات منذ عام 1954 حتى 1984 الى ان تم وضع النظام الأساسي للاتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات بالتنسيق مع الأمين العام للبيئة الكشفية العربية.



وأعرب فليفل عن الأمل في تضافر الجهود الوطنية والعربية لحث كل من عمل في الحركة الكشفية ان يلحق بالركب ويكون معهم في قطار الرائدات والرواد منوها بتجربة الرائد ابراهيم البغلي التي يجب تعميمها في جميع الأقطار.



من جانبه، رحب رئيس المنظمة الكشفية العربية رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي بالوفود المشاركة في الملتقى الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني.



وأكد الطريجي، في كلمة للصحافيين على هامش الاحتفال، اهتمام الكويت بالانشطة الكشفية لما لها من دور كبير في العمل التطوعي والانساني، مشيرا الى الحرص على الارتقاء بالحركة الكشفية من خلال اقامة هذه الملتقيات التي تتضمن العديد من الفعاليات الهادفة.