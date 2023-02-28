هنَّأت سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز الكويت بأعيادها الوطنية، معربة عن فخرها بالعلاقات الأخوية والروابط القوية التي تجمع بين تركيا والكويت والممتدة لـ «قرون عدة».



وقالت السفيرة سونمز لـ «كونا» إن تلك العلاقات مستمرة في النمو وتزداد قوة ومتانة على مر السنين، متمنية «دوام نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار للكويت الشقيقة والصديقة ولقيادة وحكومة وشعب الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32».



واضافت انه في هذا العام يخيم الحزن على الفرحة بالعيد الوطني للكويت جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا معربة عن الامتنان لقيادة وشعب الكويت الشقيق لمشاركتهم ودعمهم لتركيا ووقوفهم بجانبها في هذا الوقت العصيب.



وتقدمت بخالص التهاني القلبية والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي «الشقيق» بمناسبة احتفالاتهم الوطنية، داعية الله ان يحفظ الكويت واهلها.