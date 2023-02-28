احتفالا بأعياد الكويت الوطنية الـ 62 للاستقلال والـ 32 للتحرير، استقبلت قرية «يوم البحار» التراثية اليوم السبت زوارها بفعاليات وأنشطة تراثية تحاكي حياة الماضي الجميل لأهل الكويت وسط أجواء من الفرحة والبهجة والسرور بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.



وتوافد العديد من المواطنين والمقيمين كبارا وصغارا الى القرية مستمتعين بأجواء الاحتفالات الوطنية والأنشطة والفعاليات التراثية التي نظمتها وزارة الاعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالقرية الى جانب المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات الشعبية إذ تشارك القرية بإحياء الفعاليات التراثية احتفالا بالأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد هذا الشهر.