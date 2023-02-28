احتفلت سفاراتنا لدى ماليزيا وميانمار وكازاخستان وإندونيسيا وقنصليتها بمدينة كراتشي الباكستانية بالذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير.



ففي ماليزيا، أقام سفيرنا لدى ماليزيا راشد الصالح حفل الاستقبال السنوي بهاتين المناسبتين، ورفع في تصريح لـ «كونا» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي كافة، متمنيا من العلي القدير أن يديم الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرخاء للكويت.



وتطرق الصالح إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت مع ماليزيا، مشيرا إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة برعاية القيادة الحكيمة في كلا البلدين.



ميانمار



من جهته، أقام سفيرنا لدى ميانمار مبارك العدواني حفلا بمناسبة العيد الوطني الـ 62 ويوم التحرير الـ 32.



ورفع السفير العدواني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي كافة.



وأفاد بيان صادر عن السفارة تلقته «كونا»، بأنه حضر الاحتفال ضيف الشرف وزير التعاون الدولي في ميانمار يو كوكو هيلاينغ ورئيس وزراء إقليم «يانغون» يو سوي ثين ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى ميانمار وبعض الشخصيات السياسية والاقتصادية في ميانمار.



كازاخستان



من ناحيتها، نظمت سفارتنا لدى كازاخستان احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 32 للتحرير.



وبهذه المناسبة رفع سفيرنا لدى كازاخستان د.عمر الكندري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة.



واشاد السفير الكندري بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وكازاخستان، مؤكدا على الروابط المشتركة ومستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



بدوره، هنأ ضيف الشرف ممثل حكومة كازاخستان في الحفل نائب وزير الخارجية قانات توميش الكويت حكومة وشعبا بالأعياد الوطنية مثمنا دور الكويت في تطوير البنى التحتية في كازاخستان ودعمها المتواصل للإصلاحات السياسية والاقتصادية في بلاده.



إندونيسيا



كما أقامت سفارتنا لدى إندونيسيا احتفالا بمناسبتي العيد الوطني الـ 62 ويوم التحرير الـ 32 حضره مسؤولون من الحكومة الإندونيسية في مقدمتهم ضيفة الشرف وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية وعدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشورى إضافة إلى السفراء العرب والأجانب المعتمدين في العاصمة جاكرتا.



ورفع القائم بالأعمال بالإنابة المستشار عبدالله يتيم الفضلي في كلمة له أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية.



وأكد الفضلي على أهمية العلاقات الكويتية ـ الإندونيسية التي تشهد تميزا على جميع الأصعدة، موضحا أن إندونيسيا تعد شريكا مهما للكويت في جميع المجالات السياسية والاستثمارية والتجارية.



وأضاف أن للكويت حضورا مميزا في العمل الخيري والإنساني المتواصل في عدد كبير من المدن الإندونيسية.



من جانبها، أعربت وزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية عن اعتزازها وتقديرها لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين كما ثمنت الوزيرة الدور الذي تقوم به الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني في بلادها.



وفي لفتة إنسانية لاقت استحسانا كبيرا من قبل الحضور، قامت السفارة بدعوة عدد من ذوي الاحتياجات الخاص من فئة الصم والبكم وتوفير مترجم لغة الإشارة لهم.



باكستان



وفي باكستان، أقام القنصل العام في مدينة كراتشي الباكستانية السفير سالم الحمدان حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور ضيف الشرف رئيس وزراء إقليم السند مراد علي شاه بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإقليمية ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية الخليجية والأجنبية ونخبة من الفعاليات السياسية والاقتصادية البارزة.



وبهذه المناسبة، رفع السفير الحمدان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى القيادة السياسية والشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين.