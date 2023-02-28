عواصم عربية وعالمية - كونا



احتفلت سفاراتنا لدى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وألمانيا والتشيك وسلوفاكيا وألبانيا بالذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير.



ففي السعودية، نظمت سفارتنا حفلا حضره وكيل إمارة منطقة الرياض د.فيصل السديري وعدد كبير من المسؤولين والديبلوماسيين وشخصيات اقتصادية وثقافية وإعلامية والمهنئين من أبناء المملكة والمقيمين فيها.



ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت على هامش الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي.



وأضاف أن هاتين المناسبتين تمثلان علامة كبيرة في تاريخ الكويت وهما ذكرى للتضحية والعطاء.



وقال البديوي «نحن متواجدون الآن في الرياض عاصمة الخليج العربي ومقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتبر بيت الخليج وبيت الخليجيين جميعا»، مؤكدا أن الكويت تولي الأمانة أهمية كبيرة حيث عملت الأمانة مع الكويت والدول الخليجية الأخرى باتجاه التكامل الخليجي الذي نصبو إليه جميعا.



من جهته، رفع القائم بأعمال سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الوزير المفوض سعود الحربي، في تصريح مماثل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.



وأكد الحربي أن هذه المناسبات الوطنية العزيزة فرصة لاستذكار التضحيات والبطولات التي قدمها آباؤنا وأجدادنا وكذلك استذكار المواقف النبيلة لجميع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي ساندت الكويت في تحريرها واستعادة أراضيها وشرعيتها.



عُمان



وفي سلطنة عمان، أقامت سفارتنا حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير، وذلك في فندق قصر البستان بالعاصمة مسقط.



ورفع سفيرنا لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري أسمى آيات التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم.



ألمانيا



وفي المانيا، أقامت سفارتنا حفلا بمناسبة الذكرى الوطنية، حيث قدم السفير نجيب البدر أطيب التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.



وقال ان هذا اليوم يمثل مناسبة لاستذكار كل التحديات والتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن بلدهم، لافتا الى سعي الكويت وحرصها منذ استقلالها في عام 1961 على تعزيز أواصر الصداقة مع مختلف الأمم والشعوب والمساهمة في تعزيز ودعم السلام والأمن الدوليين من خلال الحرص على انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتزنة.



وأشاد بالعلاقات الثنائية بين ألمانيا والكويت التي تقوم على دعائم التعاون الودي والبناء على قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف.



من جانبه، اكد ضيف الشرف وكيل وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني نيلز أنين في كلمته خلال الاحتفال على عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وألمانيا في جميع المجالات.



التشيك



من جانبه، اقام سفيرنا لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري حفل استقبال في العاصمة التشيكية براغ، بهاتين المناسبتين تحت عنوان «عز وفخر».



وقدم الهاجري في كلمته بهذه المناسبة خالص تهانيه لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين ولقيادة وشعب الكويت. كما اشاد بالعلاقات المتميزة القائمة بين الكويت وجمهورية التشيك، خاصة انهما يحتفلان هذا العام بمناسبة مرور 60 عاما على اقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، مستذكرا موقف جمهورية تشيكوسلوفاكيا ابان حرب تحرير الكويت الداعم للشرعية الدولية ومشاركتها الفعالة ضمن قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت.



سلوفاكيا



وفي سلوفاكيا، اقام سفيرنا لدى سلوفاكيا عيسى الشمالي احتفالا بمناسبة العيد الوطني الـ 62 وذكرى التحرير الـ 32 حضره كبار المسؤولين السلوفاك في مقدمتهم نائب وزير الخارجية أندريه ستانشيك ورئيس المحكمة العليا يان شيكوتكا ومساعد وزير الاقتصاد بيتر شفيتس ومدير إدارة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية فالير فرانكو، اضافة الى رؤساء واعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى سلوفاكيا.



ورفع الشمالي، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.



وقال «ان الاحتفالات الوطنية تعد مناسبات غالية وعزيزة على الجميع وتعكس في طياتها عمق الوفاء والولاء ومعاني الانتماء ومشاعر المحبة والتلاحم بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة».



ألبانيا



من جانبه، أقام سفيرنا لدى ألبانيا د.فيصل المسيليم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 للتحرير.



وأعرب المسيليم، في بيان أصدرته سفارتنا في البانيا تلقت «كونا» نسخة منه، عن بالغ سروره واعتزازه بالاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على القلوب، متقدما بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي، متمنيا دوام التقدم والازدهار والخير والأمان لبلدنا الغالي الكويت.



ولفت السفير المسيليم الى ما حققته الكويت على درب التقدم والرخاء في مسيرة نهضتها المباركة وعلى ضوء النهج الرشيد وتحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأعرب السفير المسيليم عن اعتزازه بحرص المسؤولين الالبانيين على مشاطرة الكويت احتفالاتها الوطنية العزيزة وعلى عمق العلاقات التي تربط الكويت وألبانيا، مشيدا بما تشهده تلك العلاقات من نمو وازدهار برعاية حكومتي البلدين.