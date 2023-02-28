افتتحت «ترايب اوف 6»، العلامة التجارية المحلية المستدامة والمختصة بتقديم الأزياء العملية وأزياء الرياضة الأنيقة المصممة خصوصا لمحبي الموضة بطريقة مسؤولة، رسميا أول محل مستقل لها في غراند أفنيو - الأفنيوز. حضر الحفل مجموعة من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، والضيوف المميزين، وممثلي مجموعة الشايع، وعدد من الزوار والزبائن.



مع تبني مفاهيم الاستدامة ومراعاة البيئة والمجتمع في الجوهر الأساسي للعلامة التجارية، تم تنسيق المحل بطريقة خاصة تهدف لعرض المنتجات بأسلوب مبتكر يعزز التواصل مع الزبائن ويلفت انتباههم ويمكنهم من اكتشاف أحدث صيحات الموضة من الأزياء العملية المريحة وأزياء الرياضة الأنيقة التي تمنحهم التألق والثقة دون مجهود.



تم إطلاق علامة «ترايب اوف 6» بهدف تعزيز مكانة الأزياء المريحة في المجتمع من خلال تقديم تشكيلات رائعة مصممة ومصنوعة محليا من الأقمشة العضوية وألياف البامبو المعاد تدويرها، باستخدام مواد كيميائية أقل ضررا للبيئة، وبطريقة معتمدة لدى «معيار إعادة التدوير العالمي» (GRS)، في حين يتم تصنيع بطاقات الأسعار الورقية تحت إشراف منظمة «مجلس رعاية الغابات»، بالإضافة الى ذلك، تتعاون العلامة التجارية مع «Sedex» وهي منظمة تجارية أخلاقية تهدف إلى تحسين ظروف العمل في سلاسل التوريد العالمية للإشراف على ظروف العمل وأجور الموظفين.



من جهته، قال جاز هاير، رئيس إدارة المشاريع الجديدة: «نحن سعداء بافتتاح أول محل لنا في الأفنيوز - الكويت، ونتطلع لتقديم أزياء مستدامة تتماشى مع جميع الأذواق، ومشاركة رؤيتنا مع مجتمعاتنا في جميع أنحاء المنطقة، بدءا من الكويت. نتطلع للقاء زبائننا، لأننا نريدهم أن يشعروا بالثقة والراحة عند اختيار الأزياء المفضلة لديهم وموظفونا جاهزون لمساعدتهم على تحقيق ذلك».



تتبنى «ترايب اوف 6» التنوع والإطلالة الإيجابية للأشخاص، من خلال تقديمها تصاميم متنوعة تتناسق مع كل أشكال ومقاسات الجسم للنساء والرجال. وتتميز العلامة بهويتها الفريدة التي تجمع بين الشرق والغرب، لتكون بذلك الوجهة المفضلة لزبائننا في المنطقة الذين يعشقون التألق بأحدث صيحات الموضة، ولكن بمسؤولية.



سيسلط المحل الجديد الضوء على أحدث صيحات الموضة لموسم الربيع والصيف هذه السنة والتي ستتمحور حول ثلاثة مفاهيم رئيسية - إطلالة رياضية، جذابة، وعملية.