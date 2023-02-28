اختتم 360 الكويت شهرا من الفعاليات احتفالا بالأعياد الوطنية، وذلك بعرض للألعاب النارية في سوق مرصاف الخارجي. والذي تم تنظيمه في مواقف 360 الخارجية من أجل خلق تجربة مميزة للزوار. وقد ضم سوق مرصاف مجموعة من المطاعم والكافيهات المحلية، بالإضافة إلى تجربة سينما خارجية من تنظيم شركة السينما الكويتية الوطنية، إضافة الى العديد من تجارب الترفيه العائلي وعروض حية قدمتها فرق موسيقية يوميا.



هذا، وتضمنت فعاليات 360 عرضا لأكبر بشت في العالم بالتعاون مع بشت البغلي، بالإضافة إلى معرض للسدو والنسيج والأثواب الكويتية القديمة وذلك بالتعاون مع بيت السدو، وتمتع الحضور بتجربة سينما خارجية على السطح باسم «سينما شتوي» من تنظيم شركة السينما الوطنية الكويتية حيث عرض من خلالها أهم الأعمال الكويتية السينمائية والمسرحية.



بإضافة مميزة، حضرت جمعية الكشافة الكويتية ومرشدات الكويت أول يوم من فبراير للمشاركة في فعالية رفع العلم في 360. كما قامت فرقة الشرطة الموسيقية وشرطة الخيالة بتحية العلم وتقديم عرض مبهر للزوار لتكتمل الأنشطة بتقديم 360 شهرا كاملا من الفعاليات الاستثنائية احتفالا بالأعياد الوطنية.