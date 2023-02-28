



في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي والهادفة إلى المحافظة على البيئة، وتأكيدا لأهمية المحافظة على البيئة من التلوث عن طريق تدوير المخلفات والتخلص منها بصورة صحيحة وتوسيع عملية التخضير لتحفيز أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة ونشر الوعي والمسؤولية البيئية، نظم البنك التجاري زيارة إلى مركز الكويت للتوحد بالتعاون مع فريق Real Sciences وذلك من خلال عرض يقدمه الفريق لتثقيف الأطفال وتعليمهم بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من التصرفات الجائرة.



ومن خلال العرض، وبمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، قدم البنك التجاري أعلام الكويت للأطفال وقام فريق البنك بتوزيع هدايا عليهم وهي عبارة عن شتلة زراعية يزرعونها في بيتهم كنشاط يستفيدون منه. أيضا، قام البعض من الطلبة بورشة عمل قاموا من خلالها بتلوين وعاء الشتلة الزراعية التي تمت توزيعها عليهم بألوان علم الكويت.



وفي تعليقها على الحملة، صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: يأتي تنظيم هذه الحملة مع فريق Real Sciences، إيمانا من البنك التجاري بأهمية تثقيف المجتمع والطلبة وتعليمهم أهمية التشجير كوسيلة لحماية البيئة من خلال عروض علمية ومن خلال ورش عمل يتم تنظيمها مع شرح تفصيلي مبسط لهذا الموضوع، وذلك إدراكا من البنك بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى رفع الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة كأحد محاور التنمية الشاملة المستدامة المنشودة.



وتابعت أن «التجاري» ملتزم بمسؤوليته تجاه المجتمع، حيث يسعى دوما إلى دعم مثل هذه الحملات والفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وحماية الأرض من التصحر من خلال الحد من الملوثات التي تعتدي بشكل مباشر أو غير مباشر على الغطاء النباتي.