

تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، استقبل فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي طلاب وطالبات مؤسسة الإخلاص التأهيلية التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، بهدف مشاركة أسرة البنك الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير لكويتنا الحبيبة. وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، والإدارة التنفيذية وموظفي البنك.



وفي هذا الإطار، قالت نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: ندرك في البنك التجاري الكويتي أهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية ونؤمن بضرورة التواصل مع جميع فئات المجتمع عند الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية ومشاركتها فرحة الاحتفالات خاصة عندما يرتبط الأمر بأجيال المستقبل وذوي الهمم ومتحدي الإعاقة.



وكشفت عن أن برنامج زيارة الطلبة للفرع الرئيسي للبنك اشتمل على جولة تعريفية داخل بعض إدارات البنك، حيث تم تعريفهم على أجهزة السحب الآلي وحسابي الأول وحساب الشباب You المصممين للصغار والشباب، مع تقديم بعض الهدايا البسيطة التي تتناسب مع هؤلاء الأطفال.