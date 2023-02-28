

أطلقت هواوي مؤخرا جهازا لوحيا فريدا للأطفال جهاز MatePad SE اللوحي مقاس 10.4 بوصات إصدار الأطفال، المصمم خصوصا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات مع وضع صحتهم وسلامتهم وتعليمهم في الاعتبار. وتتوافر هذه الإضافة الأخيرة إلى سلسلة MatePad، مع شاشة مقاس 10.4 بوصات، ومنطقة مخصصة لأطفالك تسمى ركن الأطفال، وشاشة مريحة للعين بدقة 2K، وميزات المساعد الأبوي، بالإضافة إلى حقيبة أطفال جديدة تماما. يقف جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مقاس 10.4 بوصات إصدار الأطفال كجهاز لوحي لمرافقة نمو الأطفال بأمان وصحة.



وركن الأطفال عبارة عن صندوق كنز يتمحور حول الطفل ويمكن الوصول إليه من الشاشة الرئيسية العادية. يمكن للوالدين استخدام كلمات المرور لإدارة التبديل داخل وخارج ركن الأطفال. بصرف النظر عن أوضاع العناية بالعيون متعددة الطبقات وإعدادات الرقابة الأبوية، فإن ركن الأطفال مليء بمجموعة كبيرة من التطبيقات الصديقة للأطفال مع واجهة مرحة، ويتميز ركن الأطفال أيضا بميزات مثل الرسم للأطفال ومسجل وكاميرا، من بين العديد من الميزات الأخرى. يعد الجهاز نقطة انطلاق لإبداع الأطفال، مما يمنحهم الفرصة لالتقاط لحظات مضحكة وممتعة ورسم أحلامهم وتسجيل إبداعاتهم.



وتعاونت هواوي مع Baby Panda World وAzoomee، وهما تطبيقان تعليميان للأطفال، لتوفير محتوى تعليمي ثري. يأتي الجهاز اللوحي مع عضوية VIP مجانية لمدة ثلاثة أشهر في Baby Panda World وعضوية VIP مجانية لمدة عام في Azoomee.