

الشارقة - مفرح الشمري



وسط حضور جماهيري، وتنافس شريف على جوائز مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الرابعة عرضت فرقة المسرح العربي التي تمثل الكويت في هذا المهرجان الخليجي مسرحيتها «عنقود العنب» من تأليف د.نادية القناعي وإخراج عبدالله القلاف ومن تمثيل أوس الشطي، ابراهيم الشيخلي، حنان المهدي، حسين علي، مريم الحلو، بدر البكر، جميلة القلاف، بينما يتصدى لتصميم الديكور والاضاءة فيصل العبيد ومهندس الصوت هاني عبدالصمد وتصميم الازياء لزهراء الرشيد ومدير الانتاج ياسر العماري.



على الرغم من البداية الكلاسيكية للعرض، إلا انه يبقى عرضا أنيقا ومنظما تفنن فيه مخرجه عبدالله القلاف ومصمم الديكور والاضاءة فيصل العبيد خصوصا في الثلث الأخير من العرض الذي كان يسلط الضوء على استغلال البشر لبعضهم بعضا في قالب كوميدي ساخر من خلال اداء ممثليه أوس الشطي وحنان المهدي وإبراهيم الشيخلي.



دور الموسيقى والصوت الذي تصدى له هاني عبدالصمد وفريقه في «عنقود العنب» كان له أثر كبير في نفوس الحضور في «قصر الثقافة» لأنها جاءت متماشية مع احداث العرض الذي كان يتحدث عن استغلال البشر.



«زغنبوت» إخراج عادي!



أما في مسرحية «زغنبوت» لفرقة مسرح الشارقة الوطني التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، من تأليف اسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري ومن تمثيل أحمد الجسمي وابراهيم سالم وبدور ومحمد بن يعروف وحميد فارس وآخرين، فلم أر في هذا العرض جديدا يقدمه محمد العامري خلاف ما قدمه في عروضه السابقة التي نجد فيها الابهار والحلول التي تجعلك تقف لا شعوريا تصفق له!



توقعت من العامري من خلال هذا العرض ان أشاهد احترافيته الإخراجية، ولكن مع الأسف إخراج العرض كان عاديا لا يحمل جديدا في ظل إبداعات العامري السابقة على الرغم من بعض المحاولات التي شاهدها الحضور، إلا أنها لم تضف لقدرات العامري الفائز للتو بجائزة صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي بنسختها العاشرة من خلال مسرحية «رحل النهار» في مهرجان الهيئة العربية للمسرح بدورته الـ 13 التي أقيمت مؤخرا بالدار البيضاء بمملكة المغرب الشقيقة.



الأداء التمثيلي في هذا العرض الذي يتحدث عن حقبة زمنية مرت على أهل الامارات «يرفع له العقال» فالكل كانوا نجوما، وخصوصا أحمد الجسمي وابراهيم سالم وبدور الذين تحملوا عبئا كبيرا في المحافظة على أدائهم حتى نهاية العرض.



«غجر البحر» إبهار ناقص!



وفي مسرحية «غجر البحر» التي قدمتها فرقة قطر المسرحية وهي من تأليف طالب الدوس وفكرة وإخراج وسينوغرافيا ناصر عبدالرضا وتمثيل فيصل رشيد ومحمد عقلان وروان حلاوي، فعلى الرغم من شكل المسرحية الجميل والجهد المبذول فيه من خلال ممثليه، ومخرجه إلا أن هذا الإبهار كان ناقصا بسبب مضمون الفكرة التي من الصعب تصديقها لأنها تدور في محور الخرافة، خصوصا ان بطل هذه الخرافة رجل متخاذل وكسول عندما يحلم بأنه رأى البحر أصبح رملا ليفزع هذا الحلم الصيادين الذين شاهدوا انحسار مياه البحر ليعتقدوا انه بسبب حلم ذلك الكسول لتحاول بعدها زوجته الغجرية استغلال ذلك وإجبارهم على تنفيذ طلباتها وإعطائها كل ما يصيدونه ليصبح زوجها بعد ذلك سيدا عليهم.



وعلى الرغم من محاولات السينوغرافيا التي تصدى لها ببراعة مخرج العرض ناصر عبدالرضا، إلا أنها جاءت على حساب ممثلي العرض بعد ان اخفت نوعا ما ملامحهم التي كان من المفروض إظهارها لأنها ستحل الكثير من المعوقات التي ظهرت في العرض الذي حمل رسائل قيمة، ولكنها جاءت مرتبكة.



«سدرة الشيخ» أسعدت الجميع



وكان مسك ختام عروض الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الرابعة، مسرحية «سدرة الشيخ» لفرقة صلالة للفنون المسرحية الأهلية بسلطنة عُمان وهي من تأليف، وإخراج عماد الشنفري وتمثيل جهاد اليافعي ومحمد العجمي وهشام صالح وأمل النويرية وعبدالله فتحي وآخرون.



فكرة المسرحية تطرق لها الكثير من خلال شيخ القبيلة حين يتبنى تربية طفل اجنبي بعد القضاء على أهله في الحرب وبعدها يغضب بعض أبناء القبيلة لفعل الشيخ حتى يكبر هذا الطفل ويقتل الشيخ بعد مؤامرة ضده رسمها ابن عمه طمعا في الحكم، ولكن لم يهنأ بحكمه بعد ان كشف ذلك الأجنبي لأهل القبيلة انه المدبر في مقتل شيخ القبيلة بعد ان اعترف القاتل عليه.



الأجواء التي صاحبت هذه المسرحية من أغان شعبية تراثية بصوت عبدالله فتحي أضافت الكثير لإظهار العرض بشكل مختلف، وهذا الأمر يحسب لمخرج العمل عماد الشنفري الذي اسعد هو وفريقه الجميع لأنه لم «يتفلسف» أو يستعرض عضلاته كغيره من المخرجين، وقدم العرض بشكل جميل على الرغم من بعض الهنات.



سعد الفرج: سعيد بتواجدي في «الشارقة»



وصل الفنان القدير سعد الفرج الى إمارة الشارقة لحضور حفل ختام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الرابعة بعد توجيه الدعوة، حيث قال «بو بدر» لـ «الأنباء» انه سعيد بتواجده في الشارقة شاكرا صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي حاكم الشارقة على جهوده في نهضة المسرح في الخليج والوطن العربي.



وعن جديده في رمضان، ذكر الفنان القدير سعد الفرج انه سيتواجد في المسلسل الاجتماعي «منزل 12»، متمنيا ان تنال احداث المسلسل إعجاب الجميع.



الفيلكاوي: شكراً لإدارة المهرجان



وفي مداخلة بالندوة التطبيقية لمسرحية «سدرة الشيخ»، شكر رئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي إدارة المهرجان على تنظيمه، وذلك بعد توقف مهرجان الفرق المسرحية الأهلية لدول مجلس التعاون الخليجي، واصلا شكره إلى صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي على دعمه غير المحدود لهذا المهرجان الذي من حق المسرحيين الخليجيين أن يفتخروا به.