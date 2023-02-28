

وضع مان يونايتد حدا لـ 6 أعوام من دون ألقاب عندما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم بفوزه على نيوكاسل يونايتد 2-0 في لندن بالمباراة النهائية.

ويدين يونايتد بهذا الفوز على ملعب ويمبلي إلى هدفي لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو (33) ومدافع نيوكاسل الهولندي سفين بوتمان (39 خطأ في مرمى فريقه).



وعانق يونايتد أول كأس منذ ست سنوات، حارما نيوكاسل، المملوك من السعودية، من الظفر بأول لقب كبير منذ 1969.



وجمع نهائي ملعب ويمبلي بين فريقين يقدمان موسما جيدا في الدوري المحلي، إذ يحتل مان يونايتد المركز الثالث وراء أرسنال ومان سيتي، ونيوكاسل المركز الخامس.



وكان «ماغبايز» يبحث عن لقب طال انتظاره، بعد تراجعه في السنوات الأخيرة أمام عمالقة «البريمييرليغ»، لكن بعد الاستحواذ السعودي فرض نفسه بين أندية الطليعة، وهو الأقل خسارة هذا الموسم في الدوري بواقع مباراتين آخرهما في المرحلة الماضية ضد ضيفه ليفربول (0-2).



أما يونايتد فيعود لقبه الأخير إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2017، بعد أسابيع من تتويجه الأخير بكأس الرابطة على حساب ساوثمبتون.



وبات يونايتد يملك الآن ستة ألقاب في المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا بعد الدوري وكأس الاتحاد، مقابل حلول نيوكاسل وصيفا للمرة الثانية بعد العام 1976.



كأس إنجلترا



سيكون مان سيتي مرشحا لبلوغ ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم عندما يواجه بريستول سيتي.



وفي المباريات الأخرى، يلتقي ليستر سيتي مع ضيفه بلاكبيرن روفرز من تشامبيونشيب وفولام مع ليدز يونايتد، وستوك سيتي مع برايتون.