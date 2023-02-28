



تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، قام نادي البولينغ بتنظيم بطولة الأعياد الوطنية التي أقيمت تحت رعاية رئيس النادي الشيخ طلال المحمد بمشاركة 80 لاعبا ولاعبة من جميع المراحل السنية.

وأسفرت النتائج في منافسات العمومي، عن فوز مصطفى الموسوي بالمركز الأول وعبدالسلام محمد بالمركز الثاني، وجاء المركز الثالث مناصفة بين محمد خالد حبيب وعلى اشكناني.

وفي منافسات مرحلة الشباب فاز بالمركز الأول عادل أبل وناصر الكندري بالمركز الثاني وعبدالرحمن أبل بالمركز الثالث، كما فازت رشا أحمد بالمركز الأول في مسابقة الفتيات تحت 18 سنة.