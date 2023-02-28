

فاجأ ألميريا ضيفه برشلونة عندما أوقف سجله الخالي من الهزائم في 13 مباراة متتالية محليا بالفوز عليه 1-0 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.



وسجل المالي البلال توريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، وقاد فريقه إلى فوزه السابع هذا الموسم والتخلص من المركز التاسع عشر قبل الأخير والارتقاء إلى الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وكان برشلونة يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث عشر في مبارياته الـ14 الأخيرة وتوسيع الفارق إلى 10 نقاط عن النادي الملكي، لكنه تجرع مرارة الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى منذ سقوطه أمام ريال مدريد بالذات 1-3 في سانتياغو برنابيو في 16 أكتوبر الماضي، حقق بعدها 12 فوزا وتعادلا واحدا.

وأعرب مدرب برشلونة تشافي هرنانديز عن غضبه عقب الخسارة، وقال «أنا غاضب جدا، غاضب جدا. أعتقد أننا قدمنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، خاصة في الشوط الأول حيث افتقرنا إلى تمرير الكرة والكثافة والإيقاع، وكل هذا حدث في يوم لم يكن لدينا فيه الحق في التعثر».



إيطاليا



أسدى بولونيا خدمة لنابولي المتصدر بإسقاطه ضيفه إنتر الثاني 1-0 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.



وتسببت الهزيمة السابعة لإنتر هذا الموسم في رفع حدة الصراع على المراكز الثلاثة المتبقية المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث لحق به جاره ميلان حامل اللقب بفوزه على ضيفه أتالانتا بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني خوان موسو (25 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي جونيور ميسياس (86).



إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي يوفنتوس مع تورينو، ويحل روما ضيفا على كريمونيزي.



ألمانيا



فجر بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة جام غضبه في ضيفه وشريكه السابق أونيون برلين مفاجأة الموسم عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة مستعيدا الصدارة من بوروسيا دورتموند في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا.



فرنسا



قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان، إلى الثأر من مضيفه وغريمه مرسيليا بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 على ملعب «فيلودروم» في مرسيليا في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل مبابي هدفين في الدقيقتين 25 و55، رافعا رصيده إلى 200 هدف بألوان باريس سان جرمان، وعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف بتاريخ النادي الذي كان بحوزة مهاجم فالنسيا الحالي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني (2013-2020).



وصنع مبابي، الذي انفرد بصدارة لائحة الهدافين هذا الموسم برصيد 17 هدفا، الهدف الثاني لفريقه الذي سجله الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (29)، علما أن «البرغوث» صنع هدفي كيليان.