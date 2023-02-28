

هادي العنزي



واصل أبطال منتخبنا الوطني للمعاقين حصد المراكز الأولى في بطولة فزاع الدولية الـ 14 لألعاب القوى للمعاقين (الجائزة الكبرى)، المقامة في دبي بالإمارات، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة.



وتمــكـــن الـبـطـــل البارالمبي فيصل سرور من تحطيم الرقم الآسيوي والعالمي في منافسات دفع الجلة ليظفر بأولى الميداليات الذهبية للكويت، وتبعته اللاعبة ملاك هادي العنزي بتحقيق المركز الثاني في منافسات دفع الجلة للسيدات في فئة F54، وتمكن العداء عبدالله العنزي من الفوز بفضية سباق 100 متر جري كراسي متحركة لفئة F53، وذلك في اليوم الثاني للبطولة، ويتوقع أن يحصد أبطال الكويت المزيد من الميداليات قبل ختام منافسات البطولة 1 مارس المقبل.



وقد سجل أبطال الكويت لألعاب القوى للمعاقين حضورا مشهودا في بطولة الشارقة الدولية التي سبقت بطولة فزاع الـ 14 الدولية لألعاب القوى مباشرة، بعدما ظفروا بالعديد من الميداليات، وحصل البطل البارالمبي أحمد نقا المطيري على جائزة راعي الملتقى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بعد فوزه بـ 3 ميداليات ذهبية في سباقات الجري لـ 800 و400 و200 متر.