

تختتم اليوم منافسات مسابقة «التراب» للرجال والسيدات لبطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد السنوية الدولية الكبرى للرماية المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد، اذ يشهد نهائي المسابقة للرجال والسيدات منافسة شرسة بين الرماة والراميات من أجل حصد الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية.



وكان المنتخب اللبناني قد تصدر الترتيب في تصفيات اليوم الأول للمسابقة برصيد 140 نقطة، فيما احتل منتخب كازاخستان المركز الثاني برصيد 135 نقطة، وجاء المنتخب الكويتي ثالثا برصيد 133 نقطة. وفي رماية تراب فردي الرجال جاء اللبناني موسى عليان أولا تبعه الأردني أحمد الطرابيشي فالكويتي طلال الرشيدي ثالثا.



وفي منافسات رماية تراب السيدات احتلت اللبنانية ليا كربان المركز الأول، وجاءت مواطنتها باسيل راي ثانية ثم البحرينية مروة بوركي ثالثة.



على جانب آخر، انطلقت أمس منافسات التراب جونيورز الناشئين على مستوى الرجال والسيدات والفرق لبطولة آسيا.



هذا، وأكد رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوسيانو روسي، أن الرماية الكويتية تشهد تطورا كبيرا بشكل لافت للنظر منذ ممارسة الرماة والراميات الكويتيين اللعبة قبل 33 عاما، لتصبح حاليا واحدة من أقوى الدول على مستوى العالم من جميع النواحي سواء في نتائج المسابقات أو الضيافة. وقال روسي في تصريح صحافي خلال زيارته للكويت مؤخرا: «الكويت دولة رائعة، وتشرفت بزيارتها، وسعيد للاستقبال الرائع من قبل القائمين على الاتحادات الكويتي والآسيوي والعربي للرماية، وقد شهدت زيارتي العديد من الاجتماعات المثمرة مع المسؤولين، والتي أكدت خلالها على التعاون وتقديم كل الدعم للرماية سواء الكويتية أو في القارة الآسيوية».



وأضاف: «كما اجتمعت مع مسؤولي اتحادات الدول العربية والآسيوية للرماية من أجل الارتقاء باللعبة في الفترة المقبلة».



من جانبه، تقدم سكرتير الاتحاد الدولي للرماية ويلي جريل بالشكر إلى رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الحمود، على دعوته لحضور اجتماع الاتحاد الآسيوي، مضيفا أنه اجتماع مهم للغاية، وشهد اتخاذ قرارات تهدف إلى الارتقاء بالرماة والراميات في القارة الآسيوية.