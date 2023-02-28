علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن الكويت أنتجت 202 ألف طن من 75 صنفا من المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه والورقيات خلال 2022، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتلك المنتجات أكثر من 28 مليون دينار، بينما استحوذت الطماطم والخيار على نصف انتاج الكويت الزراعي.



وتصدرت «الطماطم» قائمة أعلى المنتجات الزراعية إنتاجا في الكويت خلال 2022 بنحو 59 ألف طن بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 ملايين دينار، وجاء بعدها في المرتبة الثانية الخيار بنحو 45 ألف طن بلغت قيمتها الإجمالية 5.4 ملايين دينار.



وحل ثالثا الباذنجان بحجم انتاج بلغ 16.5 الف طن بقيمة تتجاوز 2.6 مليون دينار، فيما جاء رابعا البطاطس بنحو 15 ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 1.78 مليون طن، فيما حل خامسا الخس بحجم انتاج بلغ 12.6 ألف طن بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليون دينار.