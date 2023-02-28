أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري تعرض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام لسرقة المخدم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة 1961، إضافة إلى سرقة 5 أجهزة كمبيوتر من غرفة الأرشيف.

وفوجئ الموظفون صباح الاثنين بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع، فيما المحتويات مسروقة.

كما لفت إلى أنه اتصل «فورا بالقضاء المختص، وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات»، مؤكدا أنه «لن نألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة، حتى ينال الفاعل عقابه، لأن ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن».