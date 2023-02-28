أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان صحافي، عن صدور أمر ملكي خاص بإعادة تشكيل مجلس الهيئة، برئاسة محمد بن عبد القويز.



وأوضحت الهيئة، أن الأمر جاء استنادا على ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي.



وشمل الأمر الملكي، تعيين يوسف بن حمد البليهد نائبا للرئيس في مجلس إدارة الهيئة، وكل من (خالد بن عبدالعزيز الحمود، وليد بن محمد العيسى، عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن) كأعضاء.



وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.



وسيخلف أعضاء الهيئة الجدد للأعضاء السابقين (أحمد بن راجح الراجح وخالد بن محمد الصليع).



وتابعت الهيئة: يتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية. حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.



وأفادت الهيئة بأن أعضاء المجلس يملكون خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث، إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.