"الديوان "يهنئ صاحب السمو وسمو ولي العهد بالعيد الوطني ويوم التحرير

بالفيديو.. "التواصل الحكومي": دام عزك يا الكويت

الاحتفالات تتواصل بالأعياد الوطنية ومطالبات بالحفاظ على الماء من الهدر

هيئة الشباب و«العمل التطوعي» ينظّمان حملة «كفو» لتنظيف الشوارع

«الديوان»: إتمام سحب قرارات النقل والندب والإعارة



مريم بندق



تترقب الأوساط الشعبية والسياسية تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، مع توجه الأنظار لإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لترشيح أسماء الحكومة الرابعة له. وبحسب المؤشرات التي صاحبت اعتصام العاملين في المراكز التابعة لوزارة الأوقاف، فقد أعد ديوان الخدمة المدنية تقريرا حول طلب تعديل الدوام وسيرفع الى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، خصوصا بعد توقيع 23 نائبا بيانا يطالبون فيه رئيس الوزراء بإلغاء القرار.



وأكدت مصادر أنه تم إتمام سحب قرارات النقل والندب والإعارة الصادرة بعد تاريخ استقالة الحكومة في 23 يناير الماضي. هذا، ونظمت هيئة الشباب ومركز العمل التطوعي حملة «كفو» لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات. وقالت رئيسة المركز الشيخة أمثال الأحمد التي شاركت في حملة التنظيف: «حافظوا على نعمة الماء»، ووجهت كلامها إلى الأهل مطالبة إياهم بتوعية أبنائهم بالحرص على عدم هدر الماء، ومعاتبة من يهمل استخدام علم الكويت بعد أن وجدت أحد الأعلام ملقى وسط المخلفات.

"الديوان "يهنئ صاحب السمو وسمو ولي العهد بالعيد الوطني ويوم التحرير

هنأ ديوان الخدمة المدنية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العيد الوطني "62" وذكري يوم التحرير " 32".

بالفيديو.. "التواصل الحكومي": دام عزك يا الكويت

بمناسبة الاحتفالات بعيد استقلال الكويت " 62" ويوم التحرير "32" التي تنظم هذا العام تحت شعار " عز وفخر" ، نشر مركز التواصل الحكومي فيديو عبر موقعه علي تويتر بعنوان " دام عزك يا الكويت".

وفيما يلي الفيديو :

«الديوان»: إتمام سحب قرارات النقل والندب والإعارة

أكدت مصادر مطلعة، أن ديوان الخدمة المدنية بذل جهوده قبل عطلة الأعياد الوطنية لإتمام عملية سحب قرارات النقل والندب والإعارة الصادرة بعد استقالة الحكومة في 23 يناير الماضي.

واستطردت المصادر قائلة: إن مراقبي شؤون التوظف سيواصلون إنجاز المهام المنوطة بهم فور استئناف الدوام اليوم الثلاثاء.