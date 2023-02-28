تربطنا علاقات مميزة وأخوية في بنك الكويت الوطني.. وفريق العمل هو أسرتي الثانية

سياسة التحفيز المستمر التي ينتهجها البنك تشجع الموظف على تقديم أفضل ما لديه



استضاف برنامج «تمكن» التدريبي الذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني وبتنظيم من شركة «Creative Confidence» حلقة نقاشية شاركت فيها رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر، قدمت خلالها نصائح عديدة للمتدربين حول أفضل السبل لإنجاز الأعمال وكيفية بناء مستقبل وظيفي مستدام، كما شاركتهم خبراتها وتفاصيل رحلتها في أكبر مؤسسة مصرفية بالكويت وأحد أكبر البنوك في المنطقة.



دعم الشباب.. إستراتيجية راسخة لدى «الوطني»



قدمت المطر نصائح للشباب خلال الجلسة، وقالت: «تعلم أشياء جديدة كل يوم وابحث عن حلول مختلفة لإنجاز العمل ولا تقيد نفسك بطريقة روتينية واعمل دائما على التطوير والابتكار، لأنه لا يوجد توقف عن التعلم مهما ترقيت في مسيرتك المهنية حتى تستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة كل يوم في الصناعة المصرفية».



وأضافت المطر: «كل خطوة إلى الأمام في مسيرتك المهنية ستجعلك ترى منظومة العمل بشكل أفضل، لذلك يجب دائما أن تنظر إلى الصورة بشكل أعمق بعيدا عن وجهات النظر المختلفة مع فريق العمل وتبادر بطرح أفكار لتطوير سير العمل بالتعاون مع أعضاء الفريق».



وأوضحت أن «الوطني» يركز دائما على استقطاب المواهب وتبني الكفاءات وتقديم كل الدعم لها من خلال توفير الدورات التدريبية منذ اليوم الأول، كما أن سياسة التحفيز المستمر التي ينتهجها البنك تشجع الموظف على تقديم أفضل ما لديه.



وأكدت المطر التزام البنك الراسخ تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية باعتبار ذلك استثمارا حقيقيا في المستقبل، مشيرة إلى أن «الوطني» يسعى على الدوام إلى منح الشباب الأولوية لما في ذلك من ضمان لبناء كوادر بشرية تحقق مستقبلا مزدهرا للكويت.



ودعت الشباب إلى ضرورة اغتنام فرصة مبادرات البنك التدريبية التي يقدمها لحديثي التخرج لتطويرهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحويلهم إلى قوى عاملة فاعلة تساعد على بناء مستقبل اقتصادي ناجح للكويت، مشيرة إلى أن برنامج «تمكن» ينسجم مع استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم الشباب وفتح المجال أمامهم لاكتساب الخبرات اللازمة للارتقاء بمعرفتهم وتوسيع آفاق مداركهم بما يؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.



فريق العمل.. أسرتي الثانية



وتطرقت المطر إلى كواليس العمل مع فريقها في إدارة العلاقات العامة حيث قالت: «لدينا علاقات مميزة وأخوية تربطنا جميعا في بنك الكويت الوطني واعتبر أن فريق العمل هو أسرتي الثانية، أوجه لهم النصائح والتوجيهات ولا أعطيهم أوامر بل أمنحهم الثقة ومساحة عمل يمكنهم من خلالها الابتكار والإبداع والتطوير وإيجاد حلول أسرع وأكثر تطورا لإنجاز المهام الوظيفية».



وأضافت المطر: «كل النجاحات التي حققناها على مدار السنوات الماضية كانت بفضل التكاتف والعمل بروح الفريق الذي لم يبخل يوما ببذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل داخل أكبر مؤسسة مصرفية في الكويت».



وتابعت: «لا توجد حواجز بين فريق العمل لدينا مهما اختلفت المناصب، لأنني اعتبر نفسي أحد أعضاء الفريق وأنصت جيدا للانتقادات والآراء المختلفة ونجري نقاشات تثري طريقة تفكير كل الفريق، وهو ما يعود بالنفع في النهاية على منظومة العمل».



وأكدت أن بنك الكويت الوطني يوفر فرصا استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة من خلال برامج تدريب على أعلى مستوى وبالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية المتطورة، بما يضمن للكوادر البشرية العاملة مسارا وظيفيا مستداما.



سر النجاح



وأكدت المطر أن جميع الإدارات في بنك الكويت الوطني تعمل كخلية النحل لخدمة العملاء وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصالح والمساهمين، وتكريس موقع البنك الريادي كأكبر المؤسسات المصرفية في الكويت.



واختتمت المطر حديثها قائلة: «أفتخر دائما بالعمل في مؤسسة عريقة مثل بنك الكويت الوطني، وأشكر كل أعضاء فريقي على الجهود التي بذلوها والنجاح الذي حققناه حتى الآن بالتعاون مع إدارات البنك المختلفة، كما أننا نسعى إلى تقديم المزيد لضمان تميز البنك وريادته على الصعيدين المحلي والإقليمي».