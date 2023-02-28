الجيل الخامس من لكزس RX يتوافر بطرازي «هايبرد» كهربائيين للإسهام في تسريع وتيرة الانتقال الى مجتمع محايد للكربون

مجموعة متكاملة من أحدث التقنيات التي تضم نظام لكزس للسلامة بلاس+ المتطور لضمان أقصى درجات السلامة والحماية للركاب



في خطوة جديدة من شأنها إضافة مستويات متقدمة من الأناقة والفخامة إلى فئة مركبات الـ«كروس-أوفر» الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت علامة لكزس الفاخرة إطلاق مركبة لكزس RX الجديدة كليا في المنطقة، وذلك بعد أن أعيد ابتكار مركبات الجيل الخامس من طراز RX بالكامل لتقدم لمسة عصرية وراحة أكبر وأداء أفضل من أي وقت مضى، ولتسهم أيضا في تحقيق مجتمع محايد للكربون من خلال تزويدها بثلاثة خيارات لأنظمة الدفع، يعتمد اثنان منها على الكهرباء.

وحضر المؤتمر الصحافي لحفل الإطلاق كي فوجيتا - كبير ممثلي المكتب التمثيلي لـ «لكزس الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، إلى جانب فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير، الرئيس التنفيذي، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة، وبينغت شولتز رئيس العمليات، ومحمود أبو ظهر مدير أعمال أول لكزس الكويت، وبدور فيصل الساير، مدير تسويق لكزس، وأعضاء من الإدارة العليا، وفريق من قسم مبيعات وخدمة لكزس، وبحضور ممثلين عن الصحافة والإعلام.



وقال مبارك ناصر الساير: السؤال المطروح هو «لماذا لكزس مميزة؟» لكزس تعتبر كعلامة تجارية فاخرة ومرموقة لعدة أسباب.

فهي تشتهر بصناعة سيارات متطورة عالية الجودة تحتفظ بقيمتها لفترات طويلة، كما أن تصاميمها مبتكرة وعصرية.

علاوة على ذلك، أنه ووفقا لمعظم الخبراء في مجال صناعة السيارات، إن كنت ترغب في امتلاك سيارة موثوقة بمواصفات متكاملة، فإن لكزس هي الإجابة الأمثل.



وأضاف بينغت شولتز: إنني أغتنم هذه الفرصة لأشكر عملائنا الكرام على ولائهم وانتظارهم بصبر لسياراتهم لكزس. كان لدينا نقص حاد في العرض وخاصة LX وNX.

ونعمل بجد مع الشركة المصنعة لتخفيف الضغط. نحن نقدم الخدمة الأفضل، ولكننا نحرص دوما لكي نتفوق على أنفسنا ونكون أفضل وأفضل.



وقالت بدور فيصل الساير خلال الحفل: لقد حظيت لكزس RX بإعجاب عالمي، ويشتهر تصميمها بجرأتها الاستثنائية التي تجمع بين الفخامة والأداء الرياضي بما يتماشى مع عالم سريع التغير.

يمكنني أن أخبركم بكل ثقة أن لكزس RX أنيقة وجذابة وانسيابية ورياضية وتجسد القيم والسمات التي يعشقها الشباب الطموح الذي يهتم بالرفاهية.



أما كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقال بهذه المناسبة: نحن سعداء للغاية بإطلاق مركبة لكزس RX الجديدة كليا في منطقة الشرق الأوسط، الذي يأتي في إطار سعينا إلى تطوير مركبات تمنح السائقين والركاب تجربة قيادة تفاعلية وأكثر تشويقا.

ومع توافر مجموعة متنوعة من خيارات أنظمة الدفع، ستستكمل مركبة لكزس RX مهمتها كطراز أساسي عالمي يسهم في دعم تحقيق مجتمع محايد للكربون، ويلبي احتياجات ومتطلبات أنماط الحياة المتنوعة لمجموعة واسعة من العملاء.



القوة المحركة



واستكمالا لإطلالتها المميزة ولتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويقا، تتوافر مركبة لكزس RX الجديدة كليا بثلاثة خيارات من أنظمة الدفع، الأول محرك مطور حديثا رباعي الأسطوانات سعة 2.4 ليتر ومزود بشاحن توربيني ويولد قوة 275 حصانا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن-متر ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات بخاصية التبديل المباشر.



أما الخيار الثاني، فهو نظام «هايبرد» كهربائي يجمع بين مصدرين للطاقة، الأول محرك سعة 2.5 ليتر يعمل على البنزين، والثاني يضم موتورا كهربائيا، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 247 حصانا.

ويقترن نظام الـ «هايبرد» الكهربائي أيضا بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي e-CVT الذي يحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 20.7 كلم/ليتر.



أما الخيار الثالث، فهو أيضا نظام «هايبرد» كهربائي جديد يجمع بين مصدرين للطاقة، الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 ليتر مزود بشاحن توربيني ويعمل على البنزين، والثاني يضم موتورا كهربائيا، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 366 حصانا، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 6 سرعات، ويحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 15.5 كلم/ليتر، مع توفير مستويات معززة من متعة القيادة.



طراز F الرياضي



ولأولئك الذين يسعون إلى الحصول على تجربة قيادة بأقصى درجات الاستجابة المشوقة، تفخر علامة لكزس الفاخرة بتقديم الطراز الرياضي RX 500h F SPORT Performance، والذي يعد أول مركبة «هايبرد» كهربائية مزودة بشاحن توربيني من لكزس على الإطلاق.

ويأتي النظام الـ «هايبرد» الكهربائي الجديد في مركبة لكزس RX 500h F SPORT Performance مزودا بوحدة أمامية تتكون من محرك سعة 2.4 ليتر مزود بشاحن توربيني يولد عزم دوران مرتفعا، وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وموتور كهربائي.



مقصورة فاخرة



تتيح المقصورة الداخلية الجذابة في مركبة لكزس RX الجديدة كليا، للسائقين والركاب، الاستمتاع بمجموعة من الميزات المتقدمة لتجربة راقية. ويشمل ذلك شاشة وسائط متعددة جديدة مقاس 14 بوصة تعمل باللمس وتتكامل مع نظامي أجهزة الهواتف الذكية «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، وشاشة عرض ملونة متعددة المعلومات MID مقاس 7 بوصات وسط لوحة العدادات، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وستة منافذ USB، وشاحن بقوة 12 فولت.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر مركبة لكزس RX الجديدة كليا نظام تكييف لكزس الأوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة وضمان ضبط درجة حرارة المقصورة بدقة تناسب كل راكب، ويشمل النظام 3 مناطق يمكن التحكم بدرجة حرارة كل منها على حدة، وفتحتي تهوية للمقاعد الخلفية مع لوحة تحكم.

كما يستخدم نظام التكييف خاصية التحكم الذكي S-FLOW التي تعمل على تحديد المقاعد المشغولة وتوجيه التبريد أو التدفئة وفقا لذلك، مع مراعاة ضبط إعدادات درجة الحرارة، ودرجة حرارة المقصورة، ودرجة الحرارة المحيطة، وكذلك مدى تأثير ضوء الشمس الداخل إلى المقصورة.



أنظمة الأمان والسلامة



كما هو الحال في جميع طرازات لكزس، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة لكزس RX الجديدة كليا. فيمكن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال «نظام لكزس للسلامة بلاس+»، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم PCS المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من المركبات والمشاة والدراجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدرات وميزات جديدة، مثل نظام مساعد التوجيه الطارئ ESA، ونظام منع التسارع عند السرعة المنخفضة، ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام عند التقاطعات.