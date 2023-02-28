الخالد: لا تهاون في حماية المجتمع من آفة المخدرات المدمرة ولا أحد فوق القانون كائناً من كان



منصور السلطان ـ محمد الجلاهمة



استمرارا لحرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها، فقد أشرف بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي على فك أحراز أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية، كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الادارة العامة لخفر السواحل قد ضبطتها مع تشكيل عصابي مكون من 6 افراد حاول ادخالها الى البلاد عن طريق البحر.



وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وتعاونهم المثمر في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع اساليب ومحاولات التهريب، مؤكدا أنه لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة ولا احد فوق القانون كائنا من كان.