

أعلنت المنظمة العربية للسياحة رسميا «الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023»، وذلك خلال حفل أقيم في الحي الثقافي كتارا بمناسبة يوم السياحة العربي الموافق 25 فبراير، تحت رعاية وبحضور الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة د. بندر آل فهيد ووزراء السياحة والسفراء ومسؤولين بارزين من الدول العربية، وسفيري العلامة التجارية لـ «زوروا قطر» وهما ناصر العطية ومعتز برشم.



بالإضافة إلى الإعلان الرسمي «الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023»، تضمنت الفعالية عروضا موسيقية رائعة قدمتها الملحنة القطرية دانا الفردان، فضلا عن تقديم رقصة العرضة وعرض للألعاب النارية.



وبهذه المناسبة، قال أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «إنه لشرف كبير أن يتم الإعلان عن الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023 من قبل المنظمة العربية للسياحة.

ونظرا لأهمية هذا التكريم في صناعة السياحة العربية، فإننا نعتبر أن هذا اللقب بمنزلة شهادة على المستويات الرائعة التي نقدمها في قطاعي الترفيه والضيافة، لذلك أنا فخور للغاية بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مدينة الدوحة والتي مكنتها من الحصول على هذا اللقب، وسوف نواصل جهودنا الهادفة إلى تعزيز مكانة الدوحة باعتبارها وجهة سياحية رائدة وأحد الخيارات المفضلة للسياح من حول العالم».



وكانت المنظمة العربية للسياحة قد أعلنت عن اختيارها الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023، خلال دورتها الخامسة والعشرين التي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في مصر، ديسمبر الماضي.



وترأس نايف الفايز، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية الجلسة التي شهدت أيضا حضور مجموعة من أبرز المسؤولين العرب الآخرين.

ويتم تقييم المدن بناء على مجموعة مختارة من المعايير بما في ذلك إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.



وتحظى قطر بوضع مثالي يؤهلها لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في اجتذاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030، حيث تواصل استضافتها للفعاليات العالمية وتستثمر في عروض الضيافة وتتوسع في قطاعات السياحة المتخصصة.