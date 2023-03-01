لقي متظاهر على الاقل مصرعه امس بعيار ناري أطلقته قوات الأمن، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب إلى 125.



وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه «لم يتم التعرف على بيانات» القتيل الذي أصيب «بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات السلطة الانقلابية» خلال مشاركته في مسيرة ضد السلطة العسكرية في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم.



من جهتها، أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن تظاهرات نظمت «في ولاية الخرطوم بمحليات ام درمان والخرطوم وبحري ومحلية شرق النيل»، مشيرة إلى استخدام «المتظاهرين عنفا مفرطا في مواجهة القوات» الأمنية «مما أدى إلى حرق عدد ثلاث دفار للشرطة واصابة عدد من قوات الشرطة إصابات متفاوتة».



وتابع بيان الشرطة «لقد تم ابلاغنا بوفاة احد المتظاهرين بمستشفى شرق النيل والشرطة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة بواسطة النيابة العامة».



ونظمت امس مسيرات في عدد من أحياء العاصمة، وفق ما أفاد نشطاء.



وتحصي لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للمطالبة بالديموقراطية ضحايا قمع الاحتجاجات منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في العام 2019 ودفعت الجيش إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.