بيروت ـ منصور شعبان



هنَّأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في بيان، الكويت «اميرا وحكومة وشعبا، بحلول العيد الوطني الثاني والستين وعيد التحرير الثاني والثلاثين للكويت الشقيقة»، متمنيا أن «تنعم الكويت بالازدهار والرخاء وأن يبعد الله عنها الأذى والشر لتظل راية مرفوعة في خدمة قضايانا العربية والإسلامية».



وأكد ان «الكويت جسدت في علاقاتها مع لبنان، انموذجا مميزا في الاخوة والتضامن يستدعي ان تتمثل به الدول العربية في علاقاتها البينية، فتنسج اطيب العلاقات الأخوية، ولاسيما ان أعداء الامة يبثون الفتن وينسجون المكائد».



وختم مجددا «الشكر للكويت لوقوفها الى جانب لبنان في الازمات والمحن، ومساهماتها المتكررة في إعادة بناء ما هدمته آلة العدوان الصهيوني، فضلا عن دعمها إقامة المشاريع التنموية في العديد من المناطق اللبنانية، حيث جسدت معاني الاخوة في علاقتها مع لبنان وشعبه، ولنا أمل كبير في استمرار وقوف الكويت الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها».