وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على رأس وفد أمني رفيع المستوى إلى جمهورية تونس الشقيقة للمشاركة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تعقد في العاصمة تونس.



وكان في استقبال الشيخ طلال الخالد لدى وصوله وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وسفيرنا لدى الجمهورية التونسية منصور العمر.



وكان الشيخ طلال الخالد غادر في وقت سابق للمشاركة في أعمال المجلس، حيث كان في وداعه على ارض مطار الكويت الدولي وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية.