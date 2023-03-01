

اختتم بنك الكويت الدولي KIB رعايته البلاتينية لبطولة أطياب المرشود الدولية التاسعة لقفز الحواجز، والتي أقيمت فعالياتها مؤخرا في مركز الكويت للفروسية في منطقة صبحان، بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يمثلون جميع الأندية المحلية، حيث جاءت رعاية KIB للبطولة ضمن برنامجه الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية وتأكيدا لحرص البنك على تبني المواهب الرياضية الكويتية ودعم الفعاليات والبطولات المحلية.



وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت مساعد مدير إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB مروة معرفي: «نتوجه بالتهنئة لجميع الفرسان والرياضيين الذين شاركوا في هذه البطولة بأدائهم المميز، كما يسرنا التقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة أطياب المرشود لتنظيمها هذا الحدث واهتمامهم برياضة الفروسية».



كما أشادت بتفاعل الجمهور مع موظفي KIB، من خلال الإقبال على الجناح الذي شارك به البنك في البطولة، بهدف زيادة الوعي وتعريف الحضور بالخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يقدمها البنك، والمصممة لتلبية احتياجات ومتطلبات كافة شرائح المجتمع.



بدوره، صرح مرشود وليد المرشود، المدير التنفيذي في شركة أطياب المرشود: «أتقدم باسمي ونيابة عن فريق العمل في الشركة من KIB بخالص الشكر لرعايته الكريمة ودعمه لهذه الفعالية المميزة والمهمة، إذ بفضل هذا الدعم من شركائنا يمكننا الاستمرار في الارتقاء بمبادرتنا السنوية إلى مستويات جديدة لتكون مسابقة رياضية دولية تعكس الإرث الغني للكويت في مجال الفروسية».