

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد السنوية الدولية الكبرى للرماية، بمشاركة 40 دولة، والتي تقام على هامشها بطولة آسيا. ويشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة نهائي مسابقة الرماية ميكس «تراب»، ومسابقة سكيت ناشئين للفردي.



وكان المنتخب الوطني قد حصد أمس أربع ميداليات متنوعة في بطولتي سمو الأمير وكأس آسيا للعبة وذلك ضمن منافسات رماية «تراب» للرجال والسيدات رافعا رصيده بهما الى تسع ميداليات.



وجاء هذا الفوز قبل اليوم الختامي للبطولتين بواقع ميدالية فضية في منافسات بطولة سمو الأمير، فيما أضاف ابطال الكويت ثلاث ميداليات في البطولة الآسيوية التي يشارك بها 17 منتخبا بواقع ذهبيتين وفضية واحدة.



وتمكن ناصر المقلد من الفوز بالميدالية الفضية في منافسات الفردي ضمن بطولة سمو الأمير بعد حلوله ثانيا خلف العماني سعيد الخاطري الذي اهدى بلاده الميدالية الذهبية الأولى بالبطولة، في حين ذهبت الميدالية البرونزية الى الكازاخستاني فيكتور خسينوف.



وشهدت البطولة الآسيوية تألقا كويتيا لافتا إذ توج أبطال الكويت ناصر المقلد وطلال الطرقي وخالد المضف بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق، فيما آل المركزان الثاني والثالث الى منتخبي لبنان وكازاخستان تواليا.



وأحرزت الرامية هاجر عبدالملك الميدالية الذهبية لمنافسات فردي السيدات بعد حلولها أولا، فيما نالت مواطنتها سارة الحوال المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية الى الرامية العمانية ريم الحوسني.من جانبه، أبدى رئيس الاتحادين العربي والكويتي والأمين العام للاتحاد الآسيوي وعضو الاتحاد الدولي للرماية م.دعيج خلف العتيبي، سعادته بوصول بطولة صاحب السمو الأمير الدولية للرماية إلى يومها الأخير بنجاح كبير أشادت به أسرة الرماية الدولية من مسؤولي الاتحاد الدولي وأعضاء الدول المشاركة في البطولة.



وقال: «حرصنا خلال البطولة على تنظيم بعض الفعاليات المهمة مثل الدورات المتخصصة للحكام والفنيين لرفع قدراتهم سواء للبطولة الحالية، والاستحقاقات المقبلة». وأضاف: إننا نولي أهمية كبرى لبطولة سمو الأمير كونها تشمل عناصر مهمة، وفعاليات متخصصة في الرماية إلى جانب مشاركة العديد من الرماة والراميات العالميين الذين يمثلون العديد من دول العالم ويصاحبها مسابقات على مستوى دولي وآسيوي وعربي يقام قبلها دورات متخصصة للحكام والمدربين واللاعبين.



وأكد العتيبي أن إنجازات اتحاد الرماية ونجاح بطولة سمو الأمير لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير والكريم من سمو الأمير وكذلك سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.



ولفت العتيبي إلى مشاركة الكويت في بطولات دولية مهمة أهمها بطولة أذربيجان ثم بطولة كوريا وبعدها إقامة بطولة دولية في الكويت، وجميع هذه البطولات ستكون مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.