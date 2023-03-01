

أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري بالدعم الحكومي غير المحدود متمثلا بوزارة الشباب ووزيرها عبدالرحمن المطيري والهيئة العامة للرياضة والذي كان لذلك الأثر الإيجابي على لاعبي الكويت من ذوي الإعاقة والذي أتت نتائجه بتحطيم الكويت للأرقام العالمية والآسيوية في منافسات ذوي الإعاقة في بطولات الإمارات الدولية بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم من خلال الأبطال أحمد نقا وفيصل الراجحي وفيصل سرور.



وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن تلك الإنجازات لم تكن لتظهر على الساحة لولا ذلك الدعم غير المحدود من قيادة حكيمة اهتمت بهذه الفئة من الشباب من أبناء الكويت الأبطال من ذوي الإعاقة.