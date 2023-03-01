

يحيى حميدان



قال عضو مجلس ادارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس ان تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة من دوري «زين» الممتاز غير مفهوم بعدما كانت النتائج مميزة في فترة سابقة.



وأضاف دابس في حديث خاص مع «الأنباء» أن هذا التراجع ليس له أسباب واضحة، فاللاعبون والتكتيك والالتزام والنظام لم يتغير منها شيء، مشيرا الى أن كثرة التنقل بين ملاعب التدريب بسبب اجراء عمليات الصيانة على الستاد الرئيسي للتضامن ربما من أهم الأسباب التي ساهمت في هذا التراجع ولكنه ليس بالعذر المقبول.



وبين أن احتلال «العنيد» للمركز التاسع قبل الأخير برصيد 14 نقطة «مزعج» بالتأكيد ولكن لا تزالا هناك 8 مباريات أمامنا والمهمة الاكبر تقع على عاتق اللاعبين لتفادي الهبوط والبقاء مع فرق «دوري الأضواء».



وكشف دابس عن غياب النيجيري موسيس أوركوما وعبدالله ماوي عن مواجهة القادسية بعد غد الجمعة ضمن الجولة الـ 17 قبل الأخيرة من الدوري الممتاز للإصابة، وكذلك الأمر بالنسبة للمدافع الغاني صامويل سارفو لحصوله على 3 انذارات، فيما يعمل الجهاز الطبي على تجهيز المهاجم يوسف العنيزان وتبدو حظوظه كبيرة للمشاركة أمام «الأصفر».