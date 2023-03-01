

مبارك الخالدي



أعلن النادي العربي عن تعافي الظهير عبدالله عمار من مشكلة ضربات القلب غير المنتظمة التي كان يعاني منها، حيث سمح الأطباء له بالعودة إلى التدريبات اعتبارا من اليوم. وتسببت المشكلة الصحية في غياب اللاعب 90 يوما عن المباريات والتدريبات، حيث حرص مجلس إدارة النادي والجهاز الطبي على متابعة الحالة الصحية لعمار بشكل دائم ومتابعة التقارير الطبية الخاصة به. جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسني روسمير سفيكو فعل نظام المداورة بين اللاعبين لإشغال المركز بين اللاعبين جمعة عبود وعبدالرحمن الشرهان في عدد من المباريات.



وفي جانب آخر، يستعد الأخضر لخوض مواجهته المهمة والمرتقبة أمام فريق كاظمة الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 لبطولة دوري زين الممتاز، حيث يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يأتي البرتقالي في المركز الثالث بـ 25 نقطة.