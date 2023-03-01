قام آمر سلاح الإشارة في الجيش اللواء الركن م. محمد العنزي والوفد المرافق له بزيارة إلى القيادة السيبرانية ومركز التمييز السيبراني لدى الجيش الأميركي في قاعدة فورت قوردن بولاية جورجيا ومكتب البرنامج التنفيذي لأنظمة المعلومات بقاعدة فورت بيلفور في ولاية فيرجينيا.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن اللواء العنزي التقى خلال الزيارة بكبار مسؤولي المعلومات في الجيش الأميركي والقيادة السيبرانية بوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، حيث تمت مناقشة أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسبل المناسبة لتطويرها مع الجانب الأميركي.